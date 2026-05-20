Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi tarafından 'Barış' temasıyla düzenlenen 'Sırrı Süreyya Önder Hikâye Öykü Yarışması'nın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Konuyla ilgili basın açıklamasını yapan Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, yarışmaya katılan öğrencilerin kaleme aldığı öykülerin barış, kardeşlik ve birlikte yaşam umudunu güçlü şekilde yansıttığını söyledi. Başkan Polat, yarışmanın en önemli kazanımının çocukların ve gençlerin barışı kendi sözleriyle ifade etmesi olduğunu belirtti.

'Çocukların Hayal Kurabildiği Ortamlar Çok Kıymetli'

Yarışma sürecinde öğrencilere destek veren aileler ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Polat, çocukların özgürce düşünebildiği ve kendilerini ifade edebildiği ortamların önemine dikkat çekti. Başkan Polat, 'Çocuklarımızın düşünmesini, üretmesini ve kendilerini ifade etmelerini destekleyen ailelerimizin ve öğretmenlerimizin emeği çok değerlidir' ifadelerini kullandı.

'Barış Olmadan Gerçek Eğitim Olmaz'

Eğitim Sen'in yalnızca ekonomik haklar için değil, toplumsal barış için de mücadele verdiğini ifade eden Başkan Polat, sendikaların eşitlik, özgürlük ve halkların birlikte yaşamını savunan kurumlar olması gerektiğini vurgulayarak, 'Bizler yıllardır emek mücadelesiyle birlikte barış mücadelesini de büyütmeye çalışan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki barışın olmadığı bir yerde ne gerçek bir eğitimden ne de insanca bir yaşamdan söz edilebilir.'

Dereceye Giren İsimler Açıklandı

Yarışma sonuçlarına göre ilkokul kategorisinde Işıl Eylül Kara birinci, Mert Tuna Değirmenci ikinci, Nazım Deniz Pekşen üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Yusuf Eren Böcek birinciliği elde ederken, Mira Dinler ikinci, Armanç Polat ise üçüncü sırada yer aldı.

Lise kategorisinde ise Mustafa Polat birinci, Elifnur Böcek ikinci ve Mehmet Sabit Yıldız üçüncü oldu.

Çok dilli kategorisindeki jüri özel ödülünün ise Harun Rızgar Örmek'e verildiği açıklandı.

Öyküler Kitaplaştırılacak

Yarışmaya gönderilen öykülerin kitaplaştırılması yönünde çalışma yürütüleceğini belirten Başkan Polat, öğrencilerin kaleminden çıkan barış hikâyelerinin daha geniş kesimlere ulaştırılacağını kaydetti.

Değerlendirme sürecinde görev alan jüri üyelerine de teşekkür eden Başkan Polat, katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ödül Töreni Haziran Ayında

Ödül töreninin haziran ayı içerisinde gerçekleştirileceğini belirten Başkan Polat, tören tarihinin ve program detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Başkan Polat, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

'Değerli basın emekçileri, bugün burada, barış temasıyla düzenlediğimiz Sırrı Süreyya Önder Öykü Yarışması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldik. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Yazılan her öykü; barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve birlikte yaşam umudunun güçlü bir ifadesi olmuştur. Bizler için bu yarışmanın en büyük kazanımı, çocukların ve gençlerin barışı kendi sözleriyle anlatabilmiş olmasıdır.

Bu süreçte çocuklarımızın yanında olan, onların düşünmesini, üretmesini ve kendilerini ifade etmelerini destekleyen ailelerine ve öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çocukların özgürce düşünebildiği, yazabildiği ve hayal kurabildiği bir ortamın oluşmasında onların emeği çok değerlidir.

Eğitim Sen olarak sendikaların yalnızca ekonomik ve özlük hakları için mücadele eden yapılar olmasının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Sendikalar aynı zamanda toplumsal mücadele yürüten; barışı, eşitliği, özgürlüğü ve halkların birlikte yaşamını savunan kurumlar olmalıdır. Bizler yıllardır emek mücadelesiyle birlikte barış mücadelesini de büyütmeye çalışan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki barışın olmadığı bir yerde ne gerçek bir eğitimden ne de insanca bir yaşamdan söz edilebilir.

Yarışmaya gönderilen öykülerin kitaplaştırılması yönünde de çalışma yürütülecektir. Böylece öğrencilerimizin kaleminden çıkan barış hikâyeleri kalıcı bir esere dönüşecek ve daha geniş kesimlere ulaşacaktır.

Bu süreçte emek veren, değerlendirmeleri büyük bir titizlikle yapan değerli jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. Verdikleri katkı, bu çalışmanın nitelikli ve anlamlı bir zeminde ilerlemesini sağlamıştır.

Ödül töreni ise Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Törenin tarihi ve programı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor, yarışmaya katılan bütün öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'

Kaynak : PERRE