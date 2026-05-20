Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek ödemelerini gerçekleştirdi. Sosyal destek programı çerçevesinde 3 bin 904 ailenin hesabına toplam 7 milyon 808 bin TL yatırıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve gelmesiyle birlikte sosyal desteklerin daha planlı ve düzenli şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Halk Kart uygulamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek sağlanmaya devam ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü verilerine göre, son ödemeyle birlikte Halk Kart kapsamında ulaştırılan toplam destek 29 milyon 952 bin TL'ye ulaştı.

Başkan Tutdere, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bayram öncesinde 3 bin 904 ailemizin destek ödemelerini tamamladık. Amacımız vatandaşlarımızın bayrama daha huzurlu ve güvenli girmesidir. Dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz.'

