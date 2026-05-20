Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Özel İdaresi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş tarafından, il genelinde kırsal kesimde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları, yol bakım ve onarım faaliyetleri, devam eden yatırımların son durumu ile bugüne kadar hayata geçirilen hizmetler ve planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen görüşmede, İl Özel İdaresi tarafından kırsalda yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirildi. Vatandaşların ulaşım, altyapı ve temel hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin ele alındığı ziyarette, köylerde yaşamı daha konforlu ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan yeni yatırım ve projeler de gündeme alındı.

Kaynak : PERRE