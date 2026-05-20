Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye iadeiziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette, Belediye tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalar ile devam eden projeler ele alındı.

Başkan Tutdere, şehirde sürdürülen altyapı, üstyapı, ulaşım ve sosyal belediyecilik faaliyetleri hakkında Vali Küçük'e bilgi verdi. Devam eden projelerin son durumu değerlendirilen görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE