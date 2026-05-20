Adıyaman Belediyesi, yerel üretimi desteklemek ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini artırmak amacıyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye bünyesinde kurulan Kümes Hayvancılığı Tesisi'nde, 'gezen tavuk' yöntemiyle yetiştirilen 3 bin kanatlı hayvan için doğal yaşam alanı oluşturuluyor.

Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan tesiste yürütülen çalışmalarda, hayvanların doğal ortamda daha sağlıklı koşullarda yetiştirilmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, 10 dönümlük arazi üzerinde gölgelik alan oluşturulması amacıyla çok sayıda ağaç dikimi gerçekleştirildi.

10 Dönümlük Alana Mısır ve Fasulye Ekildi

Tesiste bulunan gezen tavukların doğal yollarla beslenmesini sağlamak amacıyla arazide yem bitkileri üretimine de başlandı. Bu kapsamda alana mısır ve fasulye ekimi yapılarak hayvanların protein ve besin ihtiyacının doğal ortamdan karşılanması amaçlandı.

Belediye yetkilileri, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle hayvan refahını koruyacak uygulamaların öncelikli hale getirildiğini belirterek, oluşturulan gölgelik alanların tavukların yaşam koşullarını olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

Çalışmalar Yıl Boyunca Devam Edecek

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, mevsimsel ihtiyaçlara göre tarımsal faaliyetlerin sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, hayvanların sağlıklı ve kaliteli yemlerle beslenmesini sağlamak amacıyla alan geliştirme ve üretim çalışmalarının yıl boyunca periyodik şekilde devam edeceğini kaydetti

