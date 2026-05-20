Adıyaman'da Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Başkanı, Malatya Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç başkanlığında Besni Ziraat Odası'nda yapıldı. Toplantıya Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı F. Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan ve Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya'nın yanı sıra il ve ilçelerde görev yapan ziraat odası başkanları ile genel sekreterler katıldı.

Toplantıda bölge tarımında yaşanan sorunlar ele alınırken, özellikle Adıyaman merkez ve ilçelerinde üretimi yapılan Ege menşeli ve Virginia tütününde yaşanan fiyat sorunları gündeme getirildi. Üreticilerin yüksek maliyetlerle yetiştirdiği tütün ürünlerinde açıklanan fiyatların yetersiz olduğu belirtilerek mevcut fiyatların yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca yaklaşan hasat dönemine rağmen hububat alım fiyatlarının henüz açıklanmamış olmasının çiftçileri mağdur ettiği kaydedildi. Artan mazot, gübre, ilaç, elektrik ve işçilik maliyetleri dikkate alınarak hububat fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiği belirtildi.

Yaklaşık 120 bin dönüme ulaşan badem bahçelerinde yanlış fiyat politikaları nedeniyle üreticilerin zarar gördüğü ifade edilirken, yerli üreticinin korunması amacıyla ithal bademe uygulanan vergilerin artırılması talep edildi.

Son dönemde meydana gelen dolu ve doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının karşılanması gerektiği de toplantıda dile getirildi.

Toplantıya katılan oda başkanları kendi bölgelerinde yaşanan tarımsal sorunları aktarırken, Bölge Başkanı Yunus Kılıç, iletilen sorunların Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na aktarılacağını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

