Doğanın eşsiz güzellikleriyle bütünleşen Kızılin Kanyonları'nda gerçekleştirilen şenlik programında vatandaşlar; sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle dolu dolu, keyifli anlar yaşadı. Baharın bereketini, doğanın huzurunu ve birlik ruhunu aynı atmosferde buluşturan etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.
Adıyaman Valiliği'nden şenlikler ile ilgili yapılan açıklamada;
'Kızılin Köyü Bahar Şenlikleri'nin ilimize, ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor; organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.' İfadelerine yer verildi.
Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü'nde vatandaşların yoğun ilgisi ve katılımlarıyla başlayan programın, bölgenin eşsiz doğal güzellikleri ile kültürel değerlerinin tanıtımına önemli katkılar sunması hedefleniyor.
