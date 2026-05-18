Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hallaç, mesajında gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Başkan Hallaç'ın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

'19 Mayıs 1919, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milletimizin kaderinin değiştiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan bu anlamlı gün; azmin, birlik ve beraberliğin simgesidir.

Bizler de Kahta Belediyesi olarak gençlerimize büyük önem veriyoruz. Eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sosyal projelere kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle spor alanında yaptığımız çalışmalarla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha güçlü, daha bilinçli ve daha donanımlı yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bu vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.'

