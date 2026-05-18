İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 olarak açıklanırken, kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı yüzde 52,6

İş gücü, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 oldu.

İssizlik oranı yüzde 15,2 olarak açıklandı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 15,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

En çok istihdam hizmet sektöründe

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi, hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Kaynak : PERRE