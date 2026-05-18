31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiği yönündeki iddialar siyaset gündemindeki yerini korurken, bu kez Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında ortaya atılan iddialar tartışma yarattı.

CHP'li Ahmet Akın'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki söylemler kamuoyunda gündem olurken, Akın'dan iddialara ilişkin açıklama geldi. Başkan Akın, partisince düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşmada, hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille reddetti. Söz konusu söylemlere tepki gösteren Başkan Akın, 'Bu dedikodu yapmaktır, siyaset değil' dedi.

Başkan Akın konuşmasında, 'Buradan hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve net söylüyorum. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum. İşin özeti; defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim' ifadelerini kullandı. Başkan Akın'ın açıklamaları miting alanında partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilerleyen süreçte yeni katılımların olabileceği yönünde mesaj verdiği ifade edildi.

Siyaset kulislerinde, yerel seçimlerin ardından biri büyükşehir, biri il belediyesi olmak üzere toplam 17 CHP'li belediye başkanının AK Parti'ye geçtiği yönündeki iddialar konuşulmaya devam ediyor.

