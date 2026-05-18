Terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecinde muhatabın net olması gerektiğini belirten Bahçeli, Abdullah Öcalan için 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' adı altında yeni bir statü önerisinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu belirterek, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' önerisini gündeme getirdi.

'YENİ BİR YAPI İNŞA EDİLMELİ'

Sürecin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için kurumsal bir mekanizmanın gerekli olduğunu ifade eden Bahçeli, örgütün tasfiye sürecinde muhatabın net olması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, 'Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli' ifadelerini kullandı.

'SİYASİ, HUKUKİ VE SOSYAL ŞARTLAR ÜLKEMİZDE MEVCUT'

'Terörsüz Türkiye' hedefinin doğru zamanda atılan adımlarla gerçeğe dönüştüğünü belirten Bahçeli, Türkiye'nin bu dönüşümü gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim TBMM 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' bu yönde önemli bir işlev görmüştür.'

'TÜRKİYE, TERÖR BELASINDAN KURTULMAK İÇİN KARARLILIKLA FAALİYET YÜRÜTMEKTEDİR'

Toplumun daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Bahçeli, terörün bu hedefin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Devletin yürüttüğü çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

'Terörsüz Türkiye böylesi bir anlayıştan hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır ve Türkiye, önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir.'

'YENİ AŞAMA İÇİN BİR YOL HARİTASI ORTAYA KOYMAK GEREKİYOR'

Süreçte iletişim eksikliği yaşandığını ifade eden Bahçeli, devlet kurumlarının daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Parçalı yapıların sürece zarar vereceğini dile getiren Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

'Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir.'

'PARÇALI YAPILAR SONUÇ ALMAYI GECİKTİRİR'

Süreci sabote etmek isteyen çevrelere ve dış müdahalelere dikkat çeken Bahçeli, örgütün tasfiye sürecinde muhatabın açık biçimde belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, 'Parçalı yapılarla Terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır. Başından beri 'örgütün kurucu önderi' ifadesinin kullanılması da bu endişeyi gidermeye, olası riskleri azaltmaya ve en hızlı şekilde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sonuç almaya yöneliktir' ifadelerine yer verdi.

ÖCALAN İÇİN 'BARIŞ SÜRECİ VE SİYASALLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ' ÖNERİSİ

Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok sesliliğin yeni yapılanmaların önünü açabileceğini savunan Bahçeli, bu nedenle muhatabın net olması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

'Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.'

'KOORDİNATÖRLÜK, SİLAH BIRAKMA VE TASFİYEYİ HEDEFLİYOR'

Önerdiği yapının amacına ilişkin de açıklama yapan Bahçeli, koordinatörlüğün örgütün tamamen tasfiyesini hedeflediğini söyledi.

Bahçeli, 'Bu statü örgütün feshiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati suretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir' ifadelerini kullandı.

'KOORDİNATÖRLÜK ETNİK VEYA SİYASİ TEMSİL ANLAMINA GELMİYOR'

Koordinatörlük önerisinin sınırlarını da çizen Bahçeli, söz konusu yapının herhangi bir siyasi veya etnik temsil niteliği taşımadığını vurguladı.

Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.'

