Adıyaman'ın yetiştirdiği güçlü kalemlerden biri olan Hüseyin Turhal, Sanko Öğretmen Evi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen imza günü ve söyleşi etkinliğinde okurlarıyla kucaklaştı. Şehrin manevi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen 'Ape Aziz Dede: Yedioluk'tan Doğan Işık' kitabının tanıtıldığı etkinliğe katılım oldukça yoğundu. Her yaştan kitapseverin akın ettiği salonda, okurlar usta yazarın elinden imzalı kitap alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kültür Mirasına Katkıya Anlamlı Plaket

Adıyaman kültürüne sunduğu katkılarla tanınan Hüseyin Turhal, bu özel günde anlamlı bir sürprizle de onurlandırıldı. Elçi İnşaat Ç. Kapı adına Abdurrahman Elçi, usta yazara Adıyaman'ın kültürel ve manevi değerlerine sunduğu katkılardan dolayı bir 'Başarı ve Onur Ödülü' plaketi takdim etti.

Plakette, Turhal'ın şair ve gazeteci kimliğinin yanı sıra kadim bilgelik alanlarındaki birikimiyle şehre kattığı değer vurgulanarak tebrik mesajına yer verildi.

'Ape Aziz Dede' Kitabına Yoğun İlgi

Etkinlik boyunca okurlarıyla yakından ilgilenen, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektiren Hüseyin Turhal, gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı Adıyaman halkına teşekkürlerini iletti. Katılımcılar ise Adıyaman'ın köklü inanç ve kültür yapısını anlatan bu değerli eserin kütüphanelerde mutlaka yer alması gereken bir kaynak olduğunu dile getirdiler.

