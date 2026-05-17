Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları sürücülerin gündemindeki yerini korurken, Adıyaman'da fiyatların son günlerde stabil seyrettiği görüldü.

17 Mayıs 2026 itibarıyla Adıyaman ve bazı illerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Adıyaman

Benzin: 67,16 TL

Motorin: 69,77 TL

LPG: 34,34 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 65,02 TL

Motorin: 67,48 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,86 TL

Motorin: 67,32 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 65,99 TL

Motorin: 68,59 TL

LPG: 33,87 TL

Son haftalarda peş peşe gelen vergi artışları ve fiyat değişikliklerinin ardından araç sahipleri yeni zam ya da indirim beklentisine girerken, kentte mevcut fiyatlarda şimdilik herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Öte yandan, Adıyaman'daki motorin fiyatının birçok büyükşehrin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

Kaynak : PERRE