Kahta Belediyesi'nin katkılarıyla, Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Liseler Arası 2. Geleneksel 'Kaybedeni Olmayan' Turnuva, yoğun katılım ve büyük heyecan içerisinde tamamlandı.

Gençlerin sosyal, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan organizasyon, ilçedeki lise öğrencilerini bir araya getirdi. Turnuva kapsamında futbol ve voleybol müsabakalarının yanı sıra, bu yıl ilk kez münazara kategorisi de programa dahil edilerek etkinliğin kapsamı genişletildi. Böylece öğrencilerin yalnızca sportif değil; iletişim, ifade becerisi ve düşünce üretimi alanlarında da gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan, belediye başkan yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 'Kaybedeni Olmayan' anlayışıyla düzenlenen organizasyonda tüm katılımcı gençlerin kazandığını ifade ederek, öğrencilerin birlik, kardeşlik ve dayanışma ortamında önemli bir deneyim yaşadığını belirtti.

Başkan Hallaç, turnuva sonunda 500 öğrencinin Mersin kamp programına dahil edildiğini belirterek, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Gençlerin yalnızca geleceğin değil, aynı zamanda bugünün de önemli bir gücü olduğunu vurgulayan Hallaç, gençlerin spor, eğitim, sanat ve sosyal faaliyetlerle desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

