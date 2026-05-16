10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Adıyaman Adliyesi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Adıyaman Down Sendromlular Derneği üyesi çocuklar, adliyede düzenlenen program kapsamında hakim ve savcı cübbesi giyerek temsili yargılama etkinliğine katıldı.

Etkinlikte down sendromlu çocuklar ile hakim ve savcıların parmak izleriyle 'Adalet Ağacı' oluşturuldu. Hazırlanan eser, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ve adliye personeline takdim edildi.

Program kapsamında oluşturulan temsili mahkemede 'Sevgi Davası' görüldü. Hakim ve savcı koltuklarına oturan çocuklar, 'Dünyadaki tüm kötü sözlerin yasaklanmasına ve herkesin birbirine gülümsemesine' karar verdi.

'Toplumda Eşit Haklara Sahip Olmalılar'

Etkinlikte konuşan Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, down sendromlu bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almasının önemine dikkat çekerek, 'Down sendromlu bireylerin toplumda eşit haklara sahip olması, onların yeteneklerinin fark edilmesi ve sosyal hayata tam katılımları bizim en büyük gayemizdir. Bugün çocuklarımızın giydiği cüppeler sadece bir kıyafet değil, onların potansiyellerinin ve haklarının simgesidir' dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin'e, hakim ve savcılara teşekkür eden Şenlik, 'Unutmayalım ki sevgi ve adalet varsa, engel yoktur' ifadelerini kullandı.

'Günün Adalet Elçileri' İlan Edildiler

Etkinlik sonunda down sendromlu çocuklar, ayrımcılık ve önyargılarla mücadelede sevgi ve tebessümle hareket edeceklerine dair söz verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı, hakim ve savcılar tarafından çocuklar 'Günün Adalet Elçisi' ilan edildi.

