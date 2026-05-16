Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi dolayısıyla Adıyaman Belediyesi iştiraki Yörem A.Ş.'ye teşekkür belgesi verdi. SGK Başkanı Yunus Elitaş imzasıyla gönderilen teşekkür belgesi, Sosyal Güvenlik Şefi Selahattin Taner tarafından Yörem A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Varan'a takdim edildi.

Belgede, Yörem A.Ş.'nin SGK'ya karşı yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine getirmesinden duyulan memnuniyet ifade edilerek, kurumun mali sorumluluk anlayışının örnek teşkil ettiği belirtildi.

SGK Başkanı Yunus Elitaş tarafından gönderilen teşekkür mesajında, 'Adıyaman Belediyesi olarak kurumumuza olan yükümlülüklerinizi zamanında ve eksiksiz yerine getirme konusundaki duyarlılığınız ile örnek bir yaklaşım sergilediğiniz için size ve çalışma ekibinize içten teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum' ifadelerine yer verildi.

