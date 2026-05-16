Atatürk Barajı ve Fırat Nehri'ne yakın konumda bulunmasına rağmen Turuş Ovası'nda hâlâ susuz tarım yapıldığını belirten Aydın, yetkililere bölgenin sulama suyuna kavuşturulması çağrısında bulundu.

'Çiftçi artan maliyetler ve borç yükü altında eziliyor'

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Aydın, çiftçilerin ağır ekonomik koşullar altında üretim yapmaya çalıştığını ifade etti.

Aydın, 'Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Ancak bugün çiftçiler, artan maliyetler, düşük alım fiyatları, borç yükü ve şirketleşen tarım politikaları altında ezilmektedir. Çiftçinin emeği yok sayılmakta, köyler boşalmakta, tarımsal üretim ise her geçen gün gerilemektedir. Üretenin değil, sermayenin korunduğu bu düzene karşı emeğin, üretimin ve halkın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Tarlasından sulama sorununu anlattı

Kendi tarlasında çalışırken açıklama yaptığını belirten Aydın, yıllardır susuz tarım nedeniyle verim alınamadığını söyledi.

Bu yıl tarlasına fıstık ektiğini ifade eden Aydın, fıstık üretiminin uzun vadeli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, 'Bir fıstıktan ürün almanız ve o ürünü satabilmeniz için en az 12 ila 15 yıl geçmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'Atatürk Barajı dibimizde ama su yok'

Bulunduğu bölgenin Turuş Ovası olduğunu belirten Aydın, bölgenin sahip olduğu tarımsal potansiyele rağmen sulama imkanından yoksun bırakıldığını savundu.

Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bulunduğum yer Turuş Ovası. Turuş'un dibinde Atatürk Barajı ve Fırat Nehri var. Ancak Turuş Ovası bildiğiniz gibi susuz tarımın yapıldığı bir bölge. Turuş Ovası, Harran Ovası kadar büyük, verimli toprakların bulunduğu bir alan. Dibindeki Atatürk Barajı'ndan yüzlerce kilometre uzaklıktaki Harran'a, Mardin'e su gidiyor. Ancak buralara su gelmiyor. Burada susuz tarım yapılmaktadır.'

'Su olsaydı yılda iki ürün alınabilirdi'

Bölgede üreticilerin çoğunlukla susuz şartlarda tütün ekimi yaptığını belirten Aydın, sulama imkanının sağlanması halinde tarımsal verimin önemli ölçüde artacağını ifade etti.

Aydın, 'Turuş Ovası'nda bugün insanlar tütün ekiyor. Tarlalar boş kalmasın diye üretim yapılıyor ancak emeğin karşılığı alınamıyor. Eğer su olsaydı insanlar tütünden de kazanç sağlayabilir ya da yılda iki ürün alabilirdi' diye konuştu.

Siyasetçilere çağrı

Aydın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımlanacak kutlama mesajlarının ancak çiftçilerin temel sorunlarına çözüm üretilmesi halinde anlam taşıyacağını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Aydın, 'Bugün Turuş Ovası bu durumdayken siyasilerin, bürokratların paylaşacağı mesajların çiftçi açısından bir anlamı olmayacaktır. İki kilometre yakınımızdaki Atatürk Barajı'ndan suyun bu verimli topraklara ulaştırılması gerekiyor. Takdir artık yetkililerindir' dedi.

Kaynak : PERRE