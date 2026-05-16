Mimar Sinan Parkı Güney Kapısı'nda düzenlenen açıklamada, 15 Mayıs'ın Kürtçenin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2006 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, 15 Mayıs tarihinin aynı zamanda Kürt dilbilimci ve aydını Celadet Ali Bedirxan öncülüğünde 15 Mayıs 1932'de Şam'da yayımlanan Hawar Dergisi'nin yıldönümü olduğu ifade edilerek, derginin Kürt dili ve edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.

'Dil, halkların varlığının ve kimliğinin temelidir'

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi adına yapılan açıklamada, dilin halkların varlığı, kimliği ve kültürünün temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Her halk kendi diliyle var olur ve kendini korur. Kürt halkı da yıllardır dili, kültürü ve kimliği için mücadele etmektedir. Ancak ne yazık ki Kürtçe tarih boyunca yasaklar, baskılar ve asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle milyonlarca Kürt çocuk, anadilinde eğitim hakkından mahrum bırakılmış; bu durum birçok insanın kendi dili ve kültüründen uzaklaşmasına neden olmuştur.'

Anadilinde eğitim hakkı vurgusu

Açıklamada, uluslararası sözleşmeler ve evrensel insan hakları ilkeleri kapsamında anadilinde eğitimin temel bir insan hakkı olduğu ifade edildi.

Kürtçenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği belirtilen açıklamada, Kürtçenin yaşamın tüm alanlarında özgür ve statülü bir dil haline getirilmesi, anadilinde eğitim hakkının güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.

'Kürtçe konuşalım, okuyalım, yazalım'

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi açıklamasında, demokratik ve eşit bir toplumun tüm halkların ve dillerin haklarının tanınmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

Açıklamada, 'Kürtçenin gelişimi için siyasi ve hukuki adımlar atılmalı, Kürtçenin gelişiminin önündeki engeller kaldırılmalı ve yaşamın tüm alanları Kürtçeye açılmalıdır' denildi. Ailelere, öğretmenlere, öğrencilere ve anadil konusunda duyarlılığı olan herkese çağrı yapılan açıklamada, 'Kürtçe konuşalım, okuyalım, yazalım ve dilimizi gelecek kuşaklara aktaralım. Anadilini korumak; tarihi, kültürü ve bir halkın varlığını korumaktır' ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nın tüm Kürt halkı ve dil ile özgürlük mücadelesi veren herkes için kutlanmasıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE