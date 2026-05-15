Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın 17. etabı kapsamında sağlanan destekler, hibe oranları ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ATSO ile Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen toplantı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Faik Çelik, ilgili kurum temsilcileri, ATSO üyeleri ve tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan destek kalemleri, yatırım alanları ve uygulama esasları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Program çerçevesinde akıllı tarım uygulamaları, seracılık yatırımları, hayvancılık projeleri, bitkisel üretim ve ürün işleme tesisleri, tarımsal üretime yönelik modernizasyon yatırımları, yenilenebilir enerji uygulamaları ve modern sulama sistemleri gibi başlıklarda sağlanan destekler detaylı şekilde ele alındı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Adıyaman'da son yıllarda tarıma dayalı sanayi yatırımlarında artış yaşandığını belirtti. Torunoğlu, kırsal kalkınma desteklerinin üretim ve işleme kapasitesini artırdığına dikkat çekerek, özellikle badem, zeytin ve nar gibi stratejik ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Torunoğlu ayrıca, mevcut çağrı döneminde hibe oranlarında artış sağlandığını ve KDV'nin hibe kapsamında değerlendirilmesine yönelik düzenlemenin yatırımcılar açısından olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Oda bünyesinde faaliyet gösteren proje ofisi aracılığıyla yatırımcılara destek sağlandığını belirten Torunoğlu, IPARD ve Avrupa Birliği projeleri dahil olmak üzere çeşitli hibe programlarına yönelik bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Faik Çelik ise programın temel amacının kırsal alanda gelir düzeyinin artırılması, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve tarıma dayalı sanayi ile üretim entegrasyonunun sağlanması olduğunu ifade etti. Çelik, hayvansal üretim, bitkisel üretim, depolama ve paketleme gibi alanlarda Bakanlık tarafından sağlanan desteklerin, kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca programın, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve kırsal bölgelerde sürdürülebilir ekonomik yapının oluşturulmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları tarafından katılımcılara teknik sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak proje türleri, başvuru şartları, değerlendirme kriterleri ve proje süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca yatırımcılara sunulan yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen hibe destek oranları, başvuru aşamaları ve uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapılarak katılımcıların soruları ilgili uzmanlar tarafından yanıtlandı. Program, karşılıklı görüş alışverişi ve istişarelerin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE