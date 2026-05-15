Muhtarların daha etkin ve koordineli hizmet sunmasına katkı sağlaması hedeflenen yeni hizmet binasının açılışına; Vali Abdullah Küçük, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Abdullah Küçük, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

'Bugün köy ve mahalle muhtarlarımızın derneğinin açılının yapıyoruz. Muhtarlarımız bizler için çok kıymetli. Yerel yönetimlerin en güçlü halkasını oluşturan muhtarlarımızın, daha güçlü bir iletişim ve koordinasyon içerisinde bir araya gelerek çalışmalarını daha etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütebilecekleri bu yeni hizmet binasının; köylerimize, muhtarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Göçer: '136 köy muhtarımıza hayırlı olsun'

Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer ise hizmet binasının muhtarların daha verimli hizmet sunmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Göçer, 'Bugün dernek binamızın açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Katılım sağlayan Valimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve tüm protokol üyelerine teşekkür ediyorum. Hizmete açılan bu bina 136 köy muhtarımıza hayırlı olsun. Bu hizmet binasıyla birlikte derneğimizin daha aktif çalışacağına ve daha iyi hizmetler sunacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi.

