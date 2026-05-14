Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencileri ve ailelerine yönelik yemek programı düzenlendi.

Programa, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer ile kurum amirleri katıldı. Programda özel eğitim öğrencileri ve aileleriyle bir araya gelinerek çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanırken, sosyal yaşamda daha aktif yer almalarının önemine dikkat çekildi.

Rüşvet Soruşturmasında Tutdere'ye 4 Yıldan 12 yıla kadar hapis istemi
Rüşvet Soruşturmasında Tutdere'ye 4 Yıldan 12 yıla kadar hapis istemi
İçeriği Görüntüle

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, programda yaptığı konuşmada özel eğitim öğrencilerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Başli, programın düzenlenmesine katkı sunan Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe Müdürü Mustafa Işık'a, hayırseverler Sami Karabiber, Hacı Mehmet Yeni, Abdulvahap Can'a, öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE

Kaynak: Perre Haber Ajansı