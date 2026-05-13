Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Ertaş, Türk Dil Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Ertaş, Türkçenin Türk milletinin tarihi, kültürü ve milli kimliğinin en önemli taşıyıcısı olduğunu belirterek, dilin korunmasının milli şuurun korunması anlamına geldiğini ifade etti.

'TÜRKÇE, BİZİ BİZ YAPAN EN GÜÇLÜ BAĞDIR'

Başkan Ertaş açıklamasında, Türkçenin asırlardır Türk milletini bir arada tutan en güçlü değerlerden biri olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

'Türk milletinin en büyük hazinesi; tarihi, kültürü ve milli kimliğinin taşıyıcısı olan güzel Türkçemiz, asırlardır bizi biz yapan en güçlü bağdır.'

'TÜRK DİL BAYRAMI, MİLLİ ŞUURUN SEMBOLÜDÜR'

13 Mayıs 1277 tarihinde Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından yayımlanan fermana dikkat çeken Ertaş, Türk Dil Bayramı'nın milli bilinç açısından önemli bir anlam taşıdığını kaydetti.

Ertaş, '13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in 'Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.' fermanıyla anlam kazanan Türk Dil Bayramı; dilimize sahip çıkmanın, milli şuurumuzu canlı tutmanın ve kültürel bağımsızlığımızı korumanın sembolüdür' ifadelerini kullandı.

'TÜRKÇE, MEDENİYETİMİZİN SESİDİR'

Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını ifade eden Ertaş, dilin aynı zamanda milletin hafızasını ve medeniyet birikimini taşıdığına dikkat çekti.

Başkan Ertaş, 'Türkçe; sadece bir iletişim aracı değil aynı zamanda milletimizin hafızası, medeniyetimizin sesi ve geleceğimizin teminatıdır. Diline sahip çıkan milletler, kimliğine ve istikbaline de sahip çıkar' ifadelerine yer verdi.

'TÜRKÇENİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Açıklamasının sonunda Türk Dil Bayramı'nı kutlayan Ertaş, Türkçenin korunması ve gelecek kuşaklara güçlü şekilde aktarılması gerektiğini belirtti.

Ertaş mesajını şu ifadelerle tamamladı:

'Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, Türkçemizin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere güçlü şekilde aktarılması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.'

