Adıyaman merkeze bağlı Taşgedik Köyü'nde yaşayan 73 yaşındaki Hasan Sert, yıllardır tütün üretimiyle geçimini sağlayan çiftçilerin yaşadığı sorunları şiirle dile getirdi. 'Tütüncülerin Feryadı' adını verdiği şiirini yaklaşık 5 yıl önce kaleme aldığını belirten Sert, kırsal bölgede geçim kaynağının büyük ölçüde tütün olduğunu ifade etti.

'Tütünümüz Kaliteli Ama Geçim Zor'

Adıyaman merkeze bağlı Taşgedik Köyü'nde yaşayan Hasan Sert, kırsalda geçim kaynağının tütün olduğunu belirterek, 'Yaşım 73. Bu şiiri 5 yıl önce yazdım. Şiir tütünle ilgili, tütüncülerin feryadı. Bizim kırsal bölgede geçim kaynağımız tütündür. Çünkü arazimiz çok küçük çaplıdır. 1 dönüm, yarım dönüm. Tütünlerimiz de çok kalitelidir.

'Başka Bir Alternatif Yok'

Sert, bölgede başka bir geçim kaynağı bulunmadığını vurgulayarak, 'Biz asırlardan bu yana bu tarlalarda tütün ekiyoruz. Hiç kimseye muhtaç olmadan kıt kanaat geçimimizi sürdürüyoruz.Fakat mevcut şartlarda neredeyse tütünün peşine düşüldü. 'Tütün yasaklanacak, vergi alınacak' denildi. Biz vergimizi de vermeye razıyız. Fakat bize başka bir alternatif de öğretilmediği için bunun dışında herhangi bir geçim kaynağımız yok. Sen 300 metre, 500 metre tarlaya ne ekersen bu tütün kadar kaldırmaz' dedi.

'Küçük Alandan Geçim Sağlamaya Çalışıyoruz'

Hasan Sert, tütünün gelirine ilişkin ise şunları söyledi:

'Bir dönümden 200-300 kilo tütün alıyoruz. Kilosunu bin liradan satsan 300 bin lira yapar ama bu para bir mazot bile çıkarmaz.'

'Sıkıştığımda Şiir Yazıyorum'

Sert, yaşadığı sıkıntıları şiirle dile getirdiğini belirterek, 'Başımız dara girdiği zaman aklıma hemen bir şeyler geliyor. Sıkıntı olduğu zaman yazmaya devam ediyorum' dedi.

Sert, yazdığı 'Tütüncülerin Feryadı' adlı şiirin daha önce birçok yerde yayımlandığını da ifade etti.

Kaynak : PERRE