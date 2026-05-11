Yaklaşık 14 yıldır Adıyaman'da akademik çalışmalar yürüten ve özellikle uluslararası ilişkiler, Orta Doğu siyaseti, terörizm, Avrupa Birliği politikaları ve küresel krizler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Zenginoğlu'nun şehirden ayrılması, akademik çevrelerde 'Adıyaman önemli bir bilim insanını kaybetti' yorumlarına neden oldu.

Adıyaman'da 14 yıllık akademik süreç

Karaman doğumlu olmasına karşın Adıyaman için de memleketim ifadesini sıkça kullanan Samet Zenginoğlu, lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını Akdeniz Üniversitesi'nde, doktorasını ise Süleyman Demirel Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları alanında yaptı.

Zenginoğlu'nun 2014 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi bünyesinde görev yaptığı, uzun yıllar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde akademik çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Adıyaman Üniversitesi'nde yalnızca ders veren bir akademisyen olarak değil; bilimsel yayın süreçleri, akademik koordinasyon çalışmaları ve sosyal projelerde de aktif rol alan Zenginoğlu'nun, üniversitenin bilimsel dergi koordinasyon süreçlerinde de görev aldığı ifade edildi.

Aksaray Üniversitesi'nde yeni görev

Zenginoğlu'nun, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde göreve başladığı ve burada dekan yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi. Uluslararası ilişkiler ve Orta Doğu siyaseti alanında akademik çalışmalarını sürdüren Zenginoğlu'nun, çok sayıda bilimsel makale ve akademik çalışmaya imza attığı kaydedildi.

Ulusal televizyonlarda dikkat çeken analizler

Son dönemde özellikle İsrail-İran gerilimi, Amerika'nın Orta Doğu politikaları, Gazze krizi ve bölgesel savaş ihtimalleri üzerine yaptığı yorumlarla televizyon ekranlarında sık sık yer alan Zenginoğlu, ulusal medyada dikkat çeken akademisyen isimlerden biri haline geldi. Özellikle Amerika-İsrail-İran eksenindeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, bölgedeki krizlerin yalnızca askeri değil; ekonomik, diplomatik ve küresel sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Zenginoğlu'nun yorumları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Akademik dili sadeleştirerek kamuoyuna aktarmasıyla dikkat çeken Zenginoğlu'nun, son dönemde ulusal haber kanallarında sıkça görüşlerine başvurulan isimlerden biri olduğu belirtildi.

'Adıyaman'ın bilim elçilerinden biriydi'

Adıyaman'da görev yaptığı süre boyunca yalnızca akademik çalışmalarıyla değil, sivil toplum faaliyetleriyle de öne çıkan Zenginoğlu'nun, kentte düzenlenen birçok konferans, panel ve söyleşide aktif rol aldığı ifade edildi.

Türk Ocakları Adıyaman Şubesi'nde de görev üstlenen Zenginoğlu'nun, özellikle gençlere yönelik akademik ve kültürel etkinliklerde sık sık yer aldığı kaydedildi. Kentte birçok akademisyen ve eğitim çevresi, Zenginoğlu'nun Adıyaman'ın son yıllarda yetiştirdiği önemli akademik figürlerden biri olduğunu ifade ederken, şehir adına ulusal medyada görünürlük sağlayan isimlerden biri haline geldiğini belirtiyor.

Akademik çevrelerde dikkat çeken değerlendirme

Akademik çevrelerde yapılan değerlendirmelerde, Adıyaman'ın son yıllarda yetişmiş akademik insan kaynağını farklı şehirlere kaptırdığı yönündeki görüşlerin yeniden gündeme geldiği ifade edildi. Özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecindeki Adıyaman'ın yalnızca fiziki değil, akademik ve entelektüel sermayesini de koruması gerektiğine dikkat çeken eğitim çevreleri, şehirde yetişen akademisyenlerin kentte tutulmasının önemine vurgu yaptı.

