Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Merkez Meydan Camii'nde engelli buluşması programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Adıyaman İl Müftülüğü Şube Müdürü Rufat İliter tarafından 'İslam'ın engelliye bakışı' konulu sunum gerçekleştirildi.

Engelli Platformu üyeleri, engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen programda ilahi, kaside ve ney dinletisi sunuldu. Program, dua edilmesi ve katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

