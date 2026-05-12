30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği'ne atanan ve 7 Mayıs'ta görevine başlayan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, saha çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ilk brifingin ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Küçük, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı.

Güvenlik Çalışmaları Masaya Yatırıldı

Onur kıtasını selamlayan Vali Küçük, daha sonra İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman'dan Adıyaman'ın genel asayiş durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Brifingde şehir merkezi ve ilçelerde yürütülen güvenlik faaliyetleri, personel durumu ile araç ve ekipman kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

'Huzur Ortamının Korunması Öncelikli'

Ziyarette, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve kentteki huzur ortamının devam ettirilmesi için emniyet teşkilatının yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Vali Küçük, gece gündüz görev yapan emniyet personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarı diledi.

