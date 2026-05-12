30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman Valiliğine atanan ve 7 Mayıs 2026 tarihinde görevine başlayan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Tören birliğini selamlayan Vali Küçük, daha sonra Jandarma Şeref Defteri'ni imzaladı.

Güvenlik Hizmetleri Değerlendirildi

İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Vali Küçük'e il genelindeki jandarma sorumluluk alanlarında yürütülen güvenlik hizmetleri, personel durumu ve kırsal bölgelerde gerçekleştirilen kamu düzeni operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Vali Abdullah Küçük, 'Adıyaman'ın her köşesinde, köy köy, mezra mezra milletimizin huzuru, devletimizin devamlılığı ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapan jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Vali Küçük, Fidan Dikti

Ziyaret kapsamında Vali Küçük, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde adına hazırlanan fidanı toprakla buluşturarak ilk can suyunu verdi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren saha çalışmalarına ağırlık veren Vali Küçük'ün, kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde kentte yürütülen hizmetleri yerinde incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.

