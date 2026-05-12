Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının taleplerine dikkat çekti.

Karakuş, önemli gün ve haftaların anlamına uygun şekilde kutlanabilmesi için sağlık çalışanlarının beklentilerinin karşılanması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Önemli gün ve haftaların bayram tadında geçmesinin yolunun, çalışanlarının taleplerinin hayata geçirilmesinden geçtiğini ısrarla vurguluyoruz.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nda da hemşirelerimizin ve tüm sağlık camiasının taleplerinin hayata geçirilmesi adına adım atılması elzemdir.

Tek ödeme, refah payı, adil ücret düzenlemesi, sözleşmelilere süre şartı olmaksızın kadro verilmesi, iş yükünün azaltılması, daha fazla istihdam sağlanması, kreş imkânı, liyakat ve ehliyeti esas alan atamalar ile uzman hemşirelik gibi beklentiler hayata geçirilmelidir.

'Mutlu Çalışan, Mutlu Türkiye' için fedakârca görev yapan çalışanların emeğinin hakkı teslim edilmelidir.

Bu vesileyle tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı kutluyor, sorunların çözüme kavuştuğu güzel günler diliyorum.'

Karakuş, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından hemşirelerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin önemine vurgu yaparak, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

