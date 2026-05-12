Adalet teşkilatında istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik yeni personel alım süreci kapsamında, Adalet Bakanı olarak açıklamada bulunan Akın Gürlek, toplam 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları paylaştı. Açıklamada, alım sürecinin merkez ve taşra teşkilatını kapsadığı ve 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Bakan Gürlek tarafından yapılan açıklamada, alımın yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmayı ve teşkilatın insan kaynağını güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

15 Bin Kişilik Personel Alımı

Açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde farklı unvanlarda toplam 15 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alımların merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirileceği bildirildi.

Bu kapsamda kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

5.259 zabıt katibi

4.508 infaz ve koruma memuru

1.300 destek personeli

1.041 mübaşir

900 icra katibi

524 koruma ve güvenlik görevlisi

410 psikolog

322 teknisyen

316 büro personeli

286 hemşire

90 sosyal çalışmacı

44 farklı unvanda personel

Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda;

Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz.

Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt katibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.

Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.'

Sürecin Takvimi

Açıklamada, personel alım sürecinin ilan aşamasından yerleştirmeye kadar 2026 yılı içerisinde tamamlanacağı ifade edilirken, başvuru şartları ve takvime ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Adalet Bakanlığı, söz konusu alımlarla birlikte yargı hizmetlerinde insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

