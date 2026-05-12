Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, 2026 Su Yılı'nın ilk 7 aylık dönemine ilişkin yağış verileri açıklandı. Buna göre, ülke genelinde yağış miktarları son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklamada, yağışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 oranında artış gösterdiği belirtildi.

Meteoroloji Verilerine Göre Artış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 Su Yılı yağış değerlendirmesinde, özellikle kış ve ilkbahar aylarında yağışlarda belirgin artış kaydedildiği ifade edildi.

Nisan 2026 döneminde de birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde yağış gerçekleştiği aktarıldı.

Güneydoğu Anadolu Öne Çıktı

Verilere göre Nisan ayında en yüksek yağış miktarı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçüldü. Bölgedeki yağış artışının, kuraklık etkisinin azalmasına katkı sağladığı bildirildi.

Sıcaklıklarda Düşüş

Açıklamada ayrıca, Nisan 2026 ortalama sıcaklığının önceki yıllara göre 0,6 derece daha düşük gerçekleştiği kaydedildi.

Kuraklık Etkisi Azaldı

Yağışlardaki artışın etkisiyle, ülke genelinde kuraklık şiddetinin önceki dönemlere göre azaldığı değerlendirmesi yapıldı. Bakanlık, su kaynaklarının seyri açısından olumlu bir tablo oluştuğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE