Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın ve ilçe protokolünün katılımlarıyla, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda program düzenlendi. Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilenirken, özel öğrencilerin azmi ve yetenekleri büyük takdir topladı. Kaymakam Algın, öğrencilerle yakından ilgilenerek bu anlamlı günü onlarla birlikte paylaştı.

Program sonunda, Kaymakam Kadir Algın öğrencilere çeşitli hediyeler vererek programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.