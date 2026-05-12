Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Demokrasi Parkı yakınlarında Ahmet Demir idaresindeki 34 HZN 671 plakalı otomobil ile Okyanus Öztokmak idaresindeki 02 AEU 207 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Okyanus Öztokmak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.