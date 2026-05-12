Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Engelliler Haftası Programı düzenlendi. Programa ilçe protokolü katılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Özel öğrencilerin sergilediği performanslar izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Etkinlik kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, programın anlamına dikkat çekerek bu özel günü öğrencilerle birlikte paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Programın sonunda Kaymakam Algın, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
Kaynak: Perre Haber Ajansı