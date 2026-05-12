Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çiftçi, çalıştığı tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Tabiat Parkı yakınlarında tarlada çalışan 60 yaşındaki çiftçi Cuma Etker, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Cuma Etker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Etker'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda Etker'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.