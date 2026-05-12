Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Karaburun Köyü sakinleri su kanallarının temizlenerek ilaçlanmasını istedi.

Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun Köyü sakinleri, gölleri birbirine bağlayan su kanalında ilaçlama yapılmaması nedeniyle çıkabilecek hastalıklardan dolayı endişe duyduklarını dile getirdi. Su kanallarının temizlenip daha sonra ilaçlanması gerektiğini belirten vatandaşlar, sudan kokuların geldiğini dile getirdi.

Köy halkı, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Akdeniz sineği, sivrisinek ve diğer haşerelerin yaşamı olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu. Karaburun sakinleri, halk sağlığının korunması için ilaçlama çalışmalarının bir an önce başlatılmasını talep etti.