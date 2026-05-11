Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Şehit Musa Vuruşkan Ortaokulu tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ve yıl sonu sergisi, Gölbaşı Kaymakamı Kadir Alğın'ın katılımıyla açıldı. Açılış programında öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı bilimsel projeler ve çalışmalar sergilendi.

Öğrenci Projeleri İlgi Gördü

Kaymakam Kadir Algın, fuar alanında kurulan stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin çalışmalarını tek tek inceleyen Algın, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Öğretmenlerle Değerlendirme Yapıldı

Programın ardından Kaymakam Algın, öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, okulun akademik ve bilimsel çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

