İl özel idaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bağdere Köyü ve Özel Evler Mezrasında vatandaşların rahat konforlu bir yaşam sürdürmeleri için başlatılan parke taşı çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

'Evlerimizin önü tertemiz oldu'

Köy sakinleri parke taşlarının tamamlanarak hizmete sunulması sonrası yaşadıkları mutlulukları dile getirdi. Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresine teşekkürlerini ileten vatandaşlar, böyle bir hizmeti daha önce hiç görmediklerini, evlerinin önlerine kadar yapılan parke taşları sonrası evlerinin önlerinin tertemiz olduğunu ifade etti.

Bağdare Köy Muhtarı Mahmut Çalış, yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi;

'Şu anda köyümüzde kilitli parke taşı döşemesi yapılıyor. Başta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere , İl Özel İdare Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş'tan allah razı olsun.'

İl özel idaresi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada:

'Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi olarak üretmeye, yenilemeye ve her noktaya hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz. ' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE