Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil defalarca takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansırken, sürücünün emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kaza, Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 02 EC 456 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Seyfullah Y., yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 6 takla atarak şarampole savruldu.
Kaza Anı Kameraya Yansıdı
Meydana gelen kaza, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak defalarca takla attığı anlar yer aldı.
Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı
Kazanın ardından araçta büyük çapta hasar oluşurken, sürücü Seyfullah Y.’nin emniyet kemeri taktığı için yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.