Adıyaman'da Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu'nun açılış töreninde konuşan Gazeteci ve Siyasetçi Fatma Ulubey, Önder'in toplumun farklı kesimlerinde karşılık bulan, birleştirici bir isim olduğunu söyleyerek, 'Sayın Sırrı Süreyya Önder hem sanat kimliğiyle hem de siyasetteki barışçıl rolüyle hepimizin gönlünde derin bir iz bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle güzel insanlar her zaman toplumu bir araya getirirler' dedi.

'Barış ve Demokrasi İçin Buradayız'

Siyasi görüş farklılıklarına rağmen ortak değerlerde buluşmanın önemine dikkat çeken Ulubey, programın anlamlı bir buluşmaya dönüştüğünü ifade etti.

Ulubey, 'Siyasi görüşlerimiz farklı olsa da bugün onun için burada bulunmaktayız. Bugün burada bulunmamızın ayrıca bir önemi vardır. Barış ve demokrasi için bugün buradayız. Sırrı Süreyya Önder topluma sevgiyi aşılayan, toplumu birleştiren bir isimdi' dedi.

Ulubey, Başkan Tutdere ve Emeği Geçenlere Teşekkür Etti

Park ve okuma salonunun yapımında emeği bulunanlara teşekkür eden Ulubey, 'Ben bu parkın açılışında emeği geçen Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Tutdere'ye, ekibine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Güzel insanlar hangi siyasi partide olursa olsun toplumda güzel bir yere sahip olur. Mekanı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE