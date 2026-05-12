Adıyaman'da motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu yakınlarında yaya geçidinden geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Hüseyin Ü. ile karayolunda seyir halindeki Mahmut M. idaresindeki 02 AEU 215 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.