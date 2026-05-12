Adıyaman'ın Sincik-Kahta ve Samsat ilçelerine bağlı yaklaşık 100 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Recep Grup Suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Su hattındaki patlama Sincik ilçesine bağlı Çarhanek Mezrası yakınlarında meydan geldi. Arıza nedeniyle çok sayıda köyde içme suyu kesintisi yaşandığı bildirildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, mağduriyet yaşanmaması için arızanın bir an önce giderilmesini talep ederek yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşlar yaşanan su kesintisinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.