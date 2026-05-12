Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması'nda Adıyaman birinci oldu.

Türkiye'nin 20 ilinden Çölyak Dernek Başkanları ve temsilcileri, Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması'nda bir araya geldi. Dayanışma ve farkındalık amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Adıyaman birincilik elde etti. Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir salonda düzenlenen organizasyon, Darıca, Gebze ve Çayırova belediyelerinin destekleriyle gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen çölyak dernekleri ve glutensiz yaşam savunucuları, hem toplumsal farkındalık oluşturmak hem de yaşadıkları sorunları dile getirmek amacıyla etkinlikte buluştu.

Yarışmada katılımcılar, kendi yörelerine ait yemeklerin glutensiz versiyonlarını hazırlayarak jüri üyelerinin beğenisine sundu. Puanlamanın ardından hazırlanan yemekler davetlilere ikram edildi. Etkinliğe Adıyaman'ı temsilen Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Saime Aytemir ile yönetim kurulu üyesi Hatice Dündar katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Adıyaman birinci, Hatay ikinci, Diyarbakır ise üçüncü oldu.

Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Saime Aytemir, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, 'Kocaeli'nde oluşan bu dayanışmayı görmek bizleri çok mutlu etti. İnşallah diğer iller de Kocaeli'yi örnek alarak bu konuda daha duyarlı çalışmalar gerçekleştirir' diye konuştu.