Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin 'evlenme istatistikleri' ile 'istatistiklerle aile' verilerini açıkladı. Açıklanan verilerde, illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı, toplam evli bireyler içindeki oranı ve 2025 yılı evlenme istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan veriler, Adıyaman'da akraba evliliği oranlarının ülke ortalamasının üzerinde seyrettiğini ortaya koydu. Verilere göre, akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı 45 bin 878 olurken, toplam evli birey sayısı 282 bin 484 olarak kaydedildi. Buna göre akraba evliliği yapmış bireylerin toplam evli nüfus içindeki oranı yüzde 16,2 olarak hesaplandı. Bu oranla Adıyaman, Türkiye genelinde 5'inci sırada yer aldı. 2025 yılı evlenme istatistiklerine göre ise Adıyaman'da toplam 4 bin 571 evlilik gerçekleşti. Bu evliliklerin 224'ü akraba evliliği olarak kaydedilirken, oran yüzde 4,9 olarak belirlendi. Adıyaman, bu göstergede ise Türkiye genelinde 13'üncü sırada yer aldı.

Adıyaman'da 2025 Yılında 224 Akraba Evliliği

Türkiye genelinde aynı yıl içinde 552 bin 237 evlilik gerçekleşirken, bunların 16 bin 635'ini akraba evlilikleri oluşturdu. Türkiye genelinde akraba evliliği oranı yüzde 3 olarak açıklanırken, Adıyaman'ın bu oranın üzerinde kaldığı görüldü.

Doğu ve Güneydoğu İlleri Üst Sıralarda

TÜİK verilerinde akraba evliliği oranlarının özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yoğunlaştığı dikkat çekti. Listenin ilk sırasında yüzde 16,9 ile Şanlıurfa yer alırken, Şanlıurfa'yı yüzde 11 ile Mardin ve yüzde 10,8 ile Siirt takip etti.

Adıyaman ise Diyarbakır, Batman, Gaziantep, Muş, Bitlis, Van ve diğer bazı illerin ardından üst sıralarda yer aldı. Bölgedeki illerin büyük çoğunluğunda oranların Türkiye ortalamasının üzerinde olması dikkat çekti.

Adıyaman'da Akraba Evliliği Yapmış Birey Oranı Yüzde 16,2

TÜİK'in 'istatistiklerle aile' başlığı altında açıkladığı ikinci veri setinde ise Adıyaman'da toplam evli birey sayısı 282 bin 484 olarak bildirildi. Bu bireyler arasında akraba evliliği yapmış kişi sayısı 45 bin 878 olarak kaydedildi.

Buna göre kentte akraba evliliği yapmış bireylerin toplam evli nüfus içindeki oranı yüzde 16,2 oldu. Bu oran, Türkiye genelindeki yüzde 8'lik ortalamanın yaklaşık iki katına karşılık geldi.

Türkiye'de 5'inci Sırada Yer Aldı

Açıklanan sıralamaya göre Adıyaman, akraba evliliği yapmış birey oranında Türkiye genelinde 5'inci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında yüzde 19,7 ile Mardin bulunurken, onu yüzde 18,8 ile Şanlıurfa, yüzde 16,7 ile Siirt ve yüzde 16,5 ile Diyarbakır izledi.

Adıyaman, bu illerin ardından üst sıralarda yer alarak dikkat çeken iller arasında gösterildi.

En Düşük Oran Batı İllerinde

Verilere göre akraba evliliği oranlarının en düşük olduğu iller batı bölgelerinde görüldü. Edirne yüzde 1,2 ile ilk sırada yer alırken, Kırklareli yüzde 1,5 ve Çanakkale yüzde 2 ile en düşük oranlara sahip iller arasında bulundu.

Türkiye Genelinde Düşüş Eğilimi

TÜİK verilerinde ayrıca Türkiye genelinde akraba evliliği oranının yıllar içinde düşüş eğilimi gösterdiği belirtildi. 2010 yılında yüzde 5,9 seviyesinde olan oran, 2025 yılında yüzde 3'e kadar geriledi. Bu düşüş, son yıllarda toplumsal eğilimlerde değişim yaşandığına işaret etti.

Adıyaman ise bu genel düşüşe rağmen, Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaya devam eden iller arasında bulunuyor

