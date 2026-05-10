Adıyaman Belediyesi ile hayırsever İş insanı Abdülgani Binici tarafından yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu'nun açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, Anneler Günü'nün önemine dikkat çekerek kadınların eğitim ve üretimdeki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'Zübeyde Hanım'ı Rahmet ve Minnetle Anıyoruz'

Konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Özcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da andı. Özcan, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Türk kadını bize bir annenin yetiştirdiği evladın dünyayı değiştirebileceğini göstermiştir' dedi.

'Deprem Annelerimizin Acısını Büyüttü'

6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da derin yaralar bıraktığını ifade eden Özcan, depremde hayatını kaybeden anneleri ve çocukları rahmetle anarak, '6 Şubat depremleri çok büyük acılara neden oldu. Annelerimizi kaybettik, anneler çocuklarını kaybetti. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

'Kadınların Güçlenmesi Toplumsal Eşitlikle Mümkün'

Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü olması gerektiğini belirten Özcan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yaparak, 'Bu ülkede kadınların ve annelerin güçlü olması gerekiyor. Kadınların üretimden gelen güçlerini kullanmaları gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ne kadar sağlanırsa kadınlarımız da o kadar güçlü olacaktır' ifadelerini kullandı.

'Kadın Eğitimi Toplumun Geleceğini Belirler'

Kadın eğitiminin toplumların gelişimindeki önemine dikkat çeken Özcan, kadınların üretime katılmasının ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirterek, 'Kadınlarını okutmayan toplumlar karanlığa mahkumdur. Kadınların üretimde ve eğitimde daha aktif rol alması ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır' dedi.

Konuşmasının sonunda tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Özcan, kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü olduğu bir gelecek temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE