Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu'nun açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Anneler Günü'nün buruk bir atmosferde geçtiğini ifade ederek 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden anneleri andı.

'Anneler Günü'nü Buruk Yaşıyoruz'

Konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Doğan, depremde yaşamını yitiren anneleri ve şehit annelerini rahmetle anarak, 'Bugün aslında iki özel gün. Öncelikle Anneler Günü. Ancak yüreğimiz buruk. Çünkü 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz annelerimizi ve tüm şehit annelerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun' dedi.

'Sırrı Süreyya Önder Bu Memleketin Önemli Bir Değeriydi'

Sırrı Süreyya Önder'in Adıyaman için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Doğan, 'Şu anda burada memleketimizin bir değeri, bir entelektüeli, kanaat önderi ve siyasetçisi olan merhum Sırrı Süreyya Önder ağabeyimiz için yapılan parkın açılış törenindeyiz' ifadelerini kullandı.

'Bu Hizmetler Gelecek Nesiller İçin Çok Kıymetli'

Adıyaman Belediyesi'nin kent hafızasına sahip çıkan çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Doğan, Kahtalı Mıçe adına yapılan parkı da hatırlatarak benzer projelerin önemine dikkat çekerek, 'Sayın Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ve ekibi ellerini taşın altına koydu. Kahtalı Mıçe Parkı gibi bugün de Sırrı Süreyya Önder Parkı ile bu memleketin değerli evlatlarının anılarını gençliğimize ve çocuklarımıza aktarmak adına çok önemli hizmetler yapılıyor' diye konuştu.

'Sen Ne Güzel Abimizdin'

Açılışa katılan vatandaşlara teşekkür eden Doğan, konuşmasının sonunda Sırrı Süreyya Önder'i rahmetle andı.

Doğan, 'Hemşehrilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Çok güzel bir kalabalık var. Tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Merhum annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sırrı ağabeyimize de tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Sen ne güzel abimizdin' dedi.

Kaynak : PERRE