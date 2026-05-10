Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu'nun açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sırrı Süreyya Önder'in ailesi, hayırsever iş insanı Abdulgani Binici, siyasi parti temsilcileri, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ile pek çok sayıda vatandaş katıldı.

'Bugün Sadece Bir Park Açmıyoruz'

Programın açılış konuşmasını yapan Yeni Mahalle Muhtarı Hasan Coşkun, parkın yalnızca sosyal bir alan olmadığını belirterek, 'Bugün burada sadece bir parkın açılışını yapmıyoruz. Bugün barışa, kardeşliğe ve birlikte yaşama iradesine bir iz bırakıyoruz. Bu park, barışın sesi olmuş bir ismi yaşatacaktır. Onun savunduğu eşitlik, diyalog ve umut artık bu mahallede yaşayacaktır' dedi.

Coşkun, parkın yapımına katkı sunan hayırsever Abdulgani Binici ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek, 'Bu alan ayrışmanın değil buluşmanın, kırgınlıkların değil kardeşliğin mekanı olsun' ifadelerini kullandı.

'Onun Hatırasını Yaşatmanın Manevi Huzurunu Yaşıyoruz'

Hayırsever iş insanı Abdulgani Binici ise konuşmasında Sırrı Süreyya Önder'in Adıyaman için önemli bir değer olduğunu söyleyerek, 'Bugün burada sadece bir parkın açılışını değil, bu toprakların yetiştirdiği çok kıymetli bir değeri, gönüllerde iz bırakmış bir memleket evladını anmak üzere bir araya geldik. O hangi makamda olursa olsun memleketini unutmayan, Adıyaman'ın sevgisini de acısını da yüreğinde taşıyan güzel bir insandı' diye konuştu.

Önder'in samimiyet ve vicdanıyla hafızalarda yer ettiğini belirten Binici, 'Bizler bugün onun adını ve hatırasını yaşatabilmek için bu parkı Adıyaman'a kazandırmanın manevi huzurunu yaşıyoruz' dedi.

'Babam Bu Parkta Yaşamaya Devam Edecek'

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir de konuşmasında duygusal ifadeler kullanarak, 'Adıyaman biziz, buraya aitiz. Hayatımızın tam merkezinde her zaman Adıyaman oldu. Bu güzel düşünceleri için Abdurrahman Başkanımıza, Gani amcama ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Parkın manevi anlam taşıdığını ifade eden Kandemir, 'Bu parkın üstünde çocuklar koştukça, gençler okudukça, büyüklerimiz nefeslendikçe babam yaşayacaktır' diye konuştu.

'Hayatı Boyunca Barış Demekten Vazgeçmedi'

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ise konuşmasında ağabeyinin siyasi yaşamı boyunca barış mücadelesi verdiğini söyleyerek, 'Sırrı Süreyya Önder bu memleketten geldi geçti. Onun anısını yaşatmak adına yapılan her işte çocuk cıvıltılarıyla ruhunun şad olacağına inanıyorum' dedi.

Önder, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Hayatı boyunca kibirden, hamasetten ve riyakarlıktan uzak durdu. İlk 'barış' dediğinde taşlandı ama vazgeçmedi. Cezaevine girerken de çıkarken de yine barış dedi. Meclise geldiğinde yine barış dedi. Bu ülkede sadece Türklerin ve Kürtlerin değil, Ermenilerin, Alevilerin ve Yezidilerin de sesi oldu.'

'Onun Adına Bir Kütüphane Açılması En Büyük Mutluluk Olurdu'

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan da yaptığı konuşmada açılışın Anneler Günü'ne denk gelmesinin anlamını artırdığını belirterek, 'Eğer Sırrı abi bugün aramızda olsaydı ve kendisine ne yapılmasını istediğimizi sorsaydık eminim ki adıma bir kütüphane veya çocuklar için bir park yapın derdi' ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in 'İnsan yaptığı iyilik kadar yaşar' sözünü hatırlatan Milletvekili Tanhan, 'Bugün burada onun ne kadar büyük bir iz bıraktığına hep birlikte şahitlik ediyoruz' dedi.

Tutdere: 'Sırrı Süreyya Önder bu toprakların ta kendisiydi'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise konuşmasında Sırrı Süreyya Önder'in Adıyaman'ın kültürel ve toplumsal hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Sırrı Süreyya Önder kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük bir hazineydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalışma fırsatı bulduk. Samimiyeti, dürüstlüğü ve bilge kişiliğiyle herkesin takdirini kazanan bir şahsiyetti' dedi.

Önder'in barışın sembolü olduğunu ifade eden Başkan Tutdere, 'Sırrı abi Gerger'den Gölbaşı'na, Çelikhan'dan Samsat'a kadar Adıyaman'ın ta kendisiydi. Bu toprakların hamuruyla yoğrulan bir barış insanıydı' diye konuştu.

'Adıyaman Halkı Onun Mirasına Sahip Çıkacak'

Parkın yapımında hayırsever Abdulgani Binici ve AYFAR Holding yöneticilerinin büyük destek verdiğini kaydeden Başkan Tutdere, 'Bu eserin hayata geçmesinde çok büyük katkıları oldu. Kendilerine Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum' dedi.

'Bütün Annelerimizin Anneler Günü'nü Kutluyorum'

Konuşmasında Anneler Günü'ne de değinen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Bugün Anneler Günü. Bu kürsüden başta böyle kıymetli bir şahsiyeti doğuran, büyüten Zeliha annemiz başta olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum' dedi.

Depremde yaşamını yitirenlerin annelerini de anan Tutdere, 'Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anneleri başta olmak üzere, şehit ve gazi annelerimizi saygıyla anıyoruz. Hayatını kaybeden tüm annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman'ın Desteğe İhtiyacı Var'

Başkan Tutdere, konuşmasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, 'Adıyaman'ın desteğe ihtiyacı var. Gurbette yaşayan tüm hemşehrilerimizi kentimiz için elini taşın altına koymaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Çiçek Takdimi ve Etkinlikler Düzenlendi

Program kapsamında Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder ile kızı Ceren Önder Kandemir'e çiçek takdim edildi. Ayrıca Zeynep Önder'e, oğlu Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yer aldığı fotoğraf hediye edildi.

Açılışın ardından, AYFAR Holding yönetimine de teşekkür plaketi verildi.

Program alanında çocuklar için yüz boyama etkinlikleri, çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenlenirken vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar okuma salonunu gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak : PERRE