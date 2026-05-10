Ziyaret sırasında konuşan İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emaneti olduğunu belirterek, 'Bugün sahip olduğumuz huzur ve bağımsızlık, aziz şehitlerimizin fedakârlıkları sayesinde mümkündür. Evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimizin gösterdiği sabır, metanet ve fedakârlık her türlü takdirin üzerindedir. Şehit ailelerimizin yanında olmak yalnızca özel günlerde değil, her zaman asli sorumluluğumuzdur' ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları Başkanı Furkan Eskici ise yaptığı açıklamada, genç nesillerin şehitlerin emanetine sahip çıkmasının milli bir görev olduğunu vurgulayarak, 'Şehitlerimizin bıraktığı emanetlere sahip çıkmak, onların fedakârlıklarını unutmamak ve unutturmamak hepimizin boynunun borcudur. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz' dedi.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen parti heyeti, her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret sonunda şehit annesinin Anneler Günü'nü kutlayan heyet, tüm şehit annelerine minnet duygularını iletti.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

'Başta evlatlarını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimiz olmak üzere; sevgisiyle yuvalarımızı ayakta tutan, fedakârlıklarıyla hayatımıza yön veren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Annelerimiz toplumumuzun temel direği, merhametin ve sabrın en güzel temsilcisidir. Hayatını evlatlarına adayan tüm annelerimize sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür diliyorum.'

