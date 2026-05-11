Sıraç Aslan'dan veda mesajı

Görev değişiminin ardından yazılı bir açıklama yapan Sıraç Aslan, ilçe başkanlığı görevini MHP Teşkilat Başkanı Edip Semih Yalçın'ın tensipleriyle devrettiğini belirtti.

Aslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Şeref ve şanla yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Kâhta İlçe Başkanlığı görevimi, Teşkilat Başkanımız Sayın Edip Semih Yalçın'ın tensipleriyle kutlu bir bayrak yarışı şuuru içerisinde devretmiş bulunmaktayım. Bizler için makamlar geçici, dava ve teşkilat bakidir. Bu bir bayrak değişimidir; Cenab-ı Allah'ın izni ve sahip olduğumuz mücadele azmiyle davamıza hizmete her daim devam edeceğiz. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin dün olduğu gibi bugün de emrindeyiz.

Görevi devralacak olan dava arkadaşımıza üstün başarılar diliyorum. Görev sürem boyunca omuz omuza yol yürüdüğüm, aynı idealleri paylaştığım tüm teşkilat mensuplarımıza ve beraber görev yaptığımız teşkilattaki her bir Ülküdaşıma emekleri, sadakatleri ve kardeşlikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Haklarınızı helal ediniz. Dualarınızda yer bulmak dileğiyle...'

Kahta'da peş peşe açıklamalar geldi

Görev değişiminin ardından Kahta'da MHP'ye yakın isimlerden de çeşitli açıklamalar yapıldı. Özellikle Musa Saray tarafından yapılan değerlendirme ilçede siyasi gündemin odağı haline geldi. Musa Saray açıklamasında, görev değişiminin yalnızca rutin bir bayrak değişimi olmadığını savunarak, il teşkilatının yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu.

'Teşkilat ruhu zedeleniyor' iddiası

Saray açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'İlçe Başkanımız Sayın Sıraç Aslan'ın istifası, tamamen il teşkilatındaki yönetim anlayışına duyulan ciddi rahatsızlığın sonucudur. İl başkanının sergilediği tutarsız tavırlar, parti disiplinine ve kurumsal ciddiyete zarar vermiştir. MHP gibi köklü bir davanın; şahsi hesapların, ağa-bey ilişkilerinin ve dar çevrelerin kontrolüne bırakılması kabul edilemez. Parti tüzüğünü hiçe sayan, liyakat yerine adamcılığı önceleyen bu anlayış; teşkilat ruhunu zedelemekte, dava şuuru taşıyan ülkücüleri dışlamaktadır. İlçe teşkilatı olarak bu çarpık yapıya sessiz kalmamız mümkün değildir. Yapılan istifa, bir geri çekilme değil; ilkesizliğe, kayırmacılığa ve partiyi yıpratan yönetim tarzına karşı açık bir duruştur.

Milliyetçi Hareket Partisi kişisel saltanatların değil, ülkü ve dava adamlarının partisidir. Hiç kimse makamını kullanarak teşkilatlar üzerinde baskı kuramaz, partiyi kendi çevresinin kontrolüne teslim edemez.'

Yeni Başkan Bedir Çakmak oldu

MHP Kahta İlçe Başkanlığı görevine getirilen Bedir Çakmak'ın önümüzdeki günlerde yeni yönetim yapısına ilişkin açıklama yapması beklenirken, yaşanan gelişmelerin ilçe siyasetinde yankı uyandırdığı gözlendi.

Kaynak : PERRE