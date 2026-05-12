Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı. Rozetini alan Köksal, kürsüde yaptığı konuşmada yeni siyasi sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ TOPLANTISINDA ROZET TAKILDI

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleşen törende, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a AK Parti rozeti takıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Köksal'ın partiye katılımı kamuoyuna duyuruldu.

Törende konuşan Köksal, yeni dönemde AK Parti çatısı altında görev yapacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Ailenin kutsallığına inanlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta projeleri hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime ve Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.'

'ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİĞİMİ UNUTAMADI'

Köksal, konuşmasında CHP yönetimine yönelik eleştirilerde de bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı görüş ayrılıklarına değinen Köksal, şunları söyledi:

'Özgür Özel, kurultaydan bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğim için bunu bir türlü unutamıyor.'

31 Mart seçim sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Köksal, partisinden yeterli desteği alamadığını ifade etti. Köksal, seçim döneminde yalnızca bir kez mazot desteği aldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'31 Mart seçimlerinde bana yalnızca bir kez mazot desteği geldi. Ekrem İmamoğlu ile ters düşünce bir daha mazot kartı da yollamadılar. Sistematik olarak trollerin saldırısına uğradım.'

'CHP YÖNETİMİ TARAFINDAN MOBBİNGE UĞRADIM'

Burcu Köksal, CHP yönetimi tarafından dışlandığını ve baskıya maruz kaldığını öne sürdü. Süreç boyunca parti içinde yalnız bırakıldığını savunan Köksal, şu ifadeleri kullandı: 'CHP yönetimi tarafından mobbinge uğradım.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Köksal, yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme yaptıklarını söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİRLİKTE SİYASET YAPACAĞIMIZI SÖYLEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Köksal, şu açıklamayı yaptı:

'Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüştüm. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine, 'CHP'deyken hep sizin karşınızda oldum ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP, bizim CHP'miz değil' dedim.'

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ DE ANLATTI

Burcu Köksal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini doğruladı. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun kendisine partiden ayrılmaması yönünde telkinde bulunduğunu aktaran Köksal, şunları kaydetti:

'Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılmama razı olmadı. Ama beni kararlı görünce, 'İlla istifa edeceksen bari bağımsız kal' dedi.'

Köksal, görüşmede Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtı ise şu sözlerle anlattı:

'O görüşmemizde kendisine de söyledim; ben zaten bağımsız gibiydim. Bize hiçbir görev verilmiyordu.'

SİYASİ GÜNDEMDE GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılması, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. Parti değişikliğiyle birlikte Köksal'ın yerel yönetim çalışmalarını AK Parti çatısı altında sürdüreceği belirtildi.

Kaynak : PERRE