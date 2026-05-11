Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında ihraç edilenlere ilişkin değerlendirmelerine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Semih Yalçın, yaptığı açıklamada Arınç'ın son dönemdeki çıkışlarını eleştirerek çeşitli ifadeler kullandı. Yalçın, açıklamasında Arınç'ın kamuoyunda yeniden gündeme gelmeye çalıştığını öne sürdü.

'Kendisini Unutturmamak İçin Elinden Geleni Yapıyor'

Semih Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor.

Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor.'

Yalçın, açıklamasının devamında Arınç'ın geçmiş dönemdeki siyasi tutumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'FETÖ'ye Kuryelik ve Aracılık Ettiği Günler'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 'Aynı zamanda da FETÖ'ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik(!) kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor' dedi.

Yalçın, Arınç'ın KHK'lılarla ilgili açıklamalarında yanlış değerlendirmelerde bulunduğunu savundu.

'Yanlış Adrese Gönderme Yapıyor. Arınç, KHK'lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor' ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, KHK kapsamında kamu görevinden ihraç edilen kişilere ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

'Peki, Kimler Bu KHK'lılar?'

Yalçın, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Peki, kimler Bülent Arınç'ın avukatlığına soyunduğu bu KHK'lılar?

Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler. Fazla söze ne hacet!'

